الدبيبة يدّعي التزام حكومته بمهامها وحمايتها للعملية الانتخابية!

الوطن| رصد

ادّعى رئيس الحكومة المنتهية عبد الحميد الدبيبة، انفتاح حكومته على أي مبادرة أو مقترح يعزز الثقة في تنفيذ الانتخابات؛ وتقطع الطريق أمام من يسعى للدخول بالبلاد إلى مراحل انتقالية جديدة، مشيراً إلى أنها -حكومته- التزمت “بالمهام المنوطة بها وحمت العملية الانتخابية” على حد وصفه.

واعتبر الدبيبة خلال ندوة اللجنة الوزارية لدعم وتنفيذ الانتخابات في حكومته، تحت عنوان “تجارب مراقبة الانتخابات والدروس المستفادة” أن ما يعطّل الانتخابات هو “عدم وجود قانون انتخابات عادل ينبثق على أساس دستوري عادل للجميع” مضيفاً “وجهت لإجراء الاستعلام الوطني حيث نتمكن من معرفة رأي الشعب الليبي في قضايا الرأي العام، دائما هدفنا الوصول بهذا القطار إلى المحطة النهائية، محطة الانتخابات والدستور”

وأكد دعم الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا، عبدالله باتيلي، والضغط الإيجابي الذي تمارسه المنظمة الأممية لإصدار الأساس القانوني للانتخابات.