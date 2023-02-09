ضبط شخصين في قنفودة سرقا سيارة من منطقة شبنة وكانا ينويان بيعها خردة

أخبار ليبيا 24

ضبط أعضاء التحريات بمركز شرطة قاريونس شخصين بمنطقة قنفودة بتهمة سرقة سيارة “سامسونج” من منطقة شبنة، كانا يحاولان بيعها خردة.

وأفادت مديرية أمن بنغازي، أن عملية القبض جاءت بعدما تقدم مواطن بشكوى بوجود سيارة مركونة بدون إطارات خلف منزله في قنفودة، ووجود شخصين كانا بجانبها.

وأضافت، أن بعد خروج أعضاء التحريات وانتقالهم لمكان الواقعة تمت مراقبة المركبة وشوهد شخصين بالقرب منها وتم ضبطهما والانتقال بهما إلى المركز.

وقالت، إن بالاستدلال معهما تبين أن الأول يُدعى (م.ج.م) مواليد1996 والآخر يُدعى (م.م.ف) مواليد 1997.

وذكرت أن المتهمين اعترفا بسرقة المركبة من منطقة شبنة وبيع إطاراتها، كما اعترفا بأنهما كانا في انتظار سيارة “ساحبة” لنقل الهيكل وبيعه خردة.

وأضافت، أنه تم جر السيارة أمام المركز وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة.