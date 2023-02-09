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مجلس النواب يشارك في المؤتمر الخامس للبرلمان العربي

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

شارك عضو مجلس النواب عضو البرلمان العربي حسن البرغوثي مُمثلاً لرئيس مجلس النواب في أعمال  اجتماعات اللجنة التحضيرية للمؤتمر الخامس للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية الذي انعقد في العاصمة المصرية القاهرة بحضور رئيس البرلمان العربي.

وناقشت اللجنة التحضيرية مشروع الوثيقة التي أعدها البرلمان العربي التي تتمحور حول التحديات التي تواجه الأمن الغذائي العربي وكذلك التوصيات المُقترحة لمواجهة هذه المشكلة واعتماد الوثيقة تمهيداً لرفعها إلى المؤتمر الذي سوف ينعقد يوم السبت القادم.

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قناة ليبيا الحدث

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