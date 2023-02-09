الزرقا: سيتم العمل على وضع القانون الانتخابي خلال مدة قصيرة

أكد عضو مجلس النواب، حسن الزرقا، أن البنود الخلافية بين البرلمان ومجلس الدولة سترحل للقوانين الانتخابية، وأشار إلى وجود توافق بين المجلسين حولها.

وقال الزرقا في تصريحات لصحيفة «الشرق الأوسط»: “أرفض ما يردده البعض من أن اللجوء للتعديل ليس إلا مناورة؛ لتلافي الضغوط الدولية والأممية الموجهة للمجلسين، في ظل تكرار خلافاتهما حول القاعدة الدستورية والتلكؤ في إقرارها، حيث سيتم العمل على وضع القانون الانتخابي خلال مدة قصيرة، وبعدها ستجرى الانتخابات”.

وأضاف “إجراء الاستحقاق يعني فتح الباب لمغادرة المجلسين؛ لا إطالة بقائهما بالمشهد والتمتع بنفوذهما السياسي كما يتهمهما البعض”، وقلل من الاعتراضات التي أبداها البعض حول منح مجلس الشيوخ صلاحيات كمراجعة قوانين النظام المالي للدولة، والجنسية، والهجرة»، قائلا: “كل هذه الصلاحيات تتم بالتشاور مع مجلس النواب”.

واستبعد سيطرة تيار الإسلام السياسي على كتلة من مقاعد «مجلس الشيوخ»، رغم إقراره بنشاط هذا التيار بالمنطقة الغربية، وخاصة العاصمة طرابلس مقر المجلس، مضيفا “المجلس سيشكل من 60 عضواً، بحيث يتم انتخاب 20 عضواً عن كل إقليم من الأقاليم الثلاثة، فضلاً عن أن الانتخابات ستجرى بالنظام الفردي، وهو ما يصعب وصول أفراد هذا التيار”.