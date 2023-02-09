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السني يدعو غوتيريش لضرورة دعم المجتمع الدولي لتطلعات الليبيين في الانتخابات

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان

التقى مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة طاهر السني مع الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيرش وناقشنا تطورات الوضع السياسي في ليبيا.

وقال السني، اليوم الخميس، إنه أكد للأمين العام على ضرورة دعم المجتمع الدولي بشكل فاعل لتطلعات الشعب الليبي لإنجاز الاستحقاق الانتخابي في أقرب وقت ممكن وعدم الدخول في مراحل انتقالية جديدة.

وأضاف، كما أكدنا على أهمية القيادة والمُلكية الليبية للحل بعيداً عن كافة أنواع التدخلات الخارجية.

وذكر السني، عبر تويتر، أن غوتيريش أكد حرصه الشخصي على متابعة الأوضاع وتواصله الدائم والمباشر مع المبعوث الخاص، عبدالله باثيلي، من أجل دعم المسار السياسي والاستقرار في ليبيا.

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عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

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