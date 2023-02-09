مفوضية الانتخابات الليبية: نحتاج 6 آلاف مراقب والمتاح الآن 2000 فقط

أكد رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، على حاجة المفوضية إلى مراقبا لكل مركز اقتراع، أي 6 آلاف مراقب، مشيرا إلى أن العدد المتاح حاليا لا يتجاوز الـ 2000 مراقب فقط، أي ثلث العدد المطلوب للرقابة على الانتخابات، ونحتاج لمضاعفته على الأقل.

وقال السائح، خلال ندوة اللجنة الوزارية لدعم وتنفيذ الانتخابات بحكومة الوحدة الوطنية، والتي تبثها صفحة “حكومتنا” على “فيسبوك، إن معظم المرشحين لا يستطيعون توفير العدد الكافي من الوكلاء داخل دوائرهم الانتخابية،

وفي هذا الإطار دعا السايح حكومة الوحدة إلى تقديم الدعم المادي واللوجستي لمنظمات المجتمع المدني المعنية بمراقبة الانتخابات.