الحكومة الليبية تعقد اجتماعها العادي الثاني لبحث اخر التطورات السياسية والأمنية

بحث اجتماع لمجلس وزراء الحكومة الليبية، برئاسة رئيس الحكومة فتحي باشاغا، آخر التطورات السياسية والأمنية، وكتابي وزير الحكم المحلي بشأن الموافقة على ترشيح شخصيات لرئاسة جهاز الحرس البلدي، ووزير الصحة بشأن منح بعض المراكز الطبية التخصصية الشخصية الاعتبارية و الذمة المالية المستقلة، تسهيلًا لعملهم و رفعاً لمعاناة المواطنين.

وترأس الاجتماع العادي الثاني لمجلس الوزراء بالحكومة الليبية لسنة 2023 الذي عقد صباح اليوم الخميس بمقر ديوان مجلس الوزراء بمدينة بنغازي، رئيس مجلس الوزراء فتحي باشاغا، برفقة النواب علي القطراني، وسالم الزادمة، وبحضور وزراء الحكومة.