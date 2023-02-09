رئيس جهاز الأمن الداخلي يطلع على سير أعمال عدد من الإدارات بالجهاز

اطلع رئيس جهاز الأمن الداخلي اللواء أسامة الدرسي، على سير أعمال عدد من الإدارات بالجهاز بشكل مباشر.

جاء ذلك خلال لقاء أجراه رئيس الجهاز، مع مدير امن المنافذ اللواء سامح الوزري، ومدير الإدارة المالية اللواء زكريا الزياني، ومدير إدارة تأمين ومتابعة المؤسسات التعليمية العميد ادريس الريشي، حيث أكد اللواء الدرسي على دعمه الكامل لجميع الإدارات وتذليل الصعاب لهم لتأدية المهام المكلفين بها.

وأكد رئيس الجهاز أيضاً، على أن الخطط الموضوعة تسير بشكل ممتاز كما خُططَ لها .