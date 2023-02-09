الدبيبة: عدم وجود قانون انتخابات عادل هو ما يعطلها

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

09 February, 2023

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة أنه لا خيار أمام الليبيين إلاّ الانتخابات، وأن ما يعطلها هو عدم وجود قانون انتخابات عادل ينبثق على أساس دستوري.

وأضاف الدبيبة خلال الندوة العلمية “تجارب مراقبة الإنتخابات والدروس المستفادة” أن الحكومة قامت بكل التزاماتها المنوطة بها في الانتخابات، مبينا أن وزارة الداخلية تمكنت من إجراء محاكاة للعملية التأمينية، نفذت في كل مناطق ليبيا من الشرق إلى الغرب إلى الجنوب.

وأضاف الدبيبة ن حكومته منفتحة للاستماع لأي مبادرة أو مقترح يعزز الثقة في عملية تأمين الانتخابات، حتى نقطع الطريق أمام من يسعى لمرحلة انتقالية جديدة.

وأعرب الدبيبة عن دعمه بقوة لجهود المبعوث الأممي عبد الله باتيلي التي تهدف للإيفاء بالتزامات خارطة الطريق، والتي تنص على أننا في آخر مرحلة انتقالية، مشيرا إلى الضغط الإيجابي الذي يبذله باتيلي على كل الأطراف لإصدار الأساس القانوني لإجراء الانتخابات.

وبين باتيلي أن الحكومة أطلقت عدة مبادرات لدعم التعلم الديمقراطي من خلال برلمان الشباب إلى انتخابات المجالس الشبابية، كما جرى استئناف إجراء الانتخابات البلدية المتوقفة منذ سنوات.