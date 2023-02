حليمة إبراهيم لـ وفد من الزنتان: ملف حقوق الإنسان والسجناء والمصالحة من أولويات الوزارة

ليبيا – أكدت وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال حليمة إبراهيم أن ملف حقوق الإنسان والسجناء والمصالحة من أولويات الوزارة، مشددة على أن الوزارة أخذت على عاتقها مسؤولية متابعة هذا الملف إلى حين إتمام ما هو مطلوب.

وجاء ذلك خلال زيارة لوفد من أعيان قبائل مدينة الزنتان لمقر وزارة العدل -بحسب ما ذكر المكتب الإعلامي للوزارة- وذلك لتقديم شكرهم وثنائهم لرئيس الحكومة ووزيرة العدل على حرصها ومتابعتها المباشرة لأحوالهم والإفراج عنهم.

وأفادت الوزارة أن الوزيرة قامت وبتوجيهات مباشرة من رئيس الحكومة وبعد زيارة العمل التي قامت بشهر نوفمبر الماضي إلى الجزائر، والتي تكللت جهودها المبذولة بالنجاح، خاصة فيما يتعلق بمتابعة أحوال السجناء الليبيين بالخارج، حيث قامت الوزيرة بوضع الأطر التنفيذية للاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين ليبيا والبلدان فيما يتعلق بالموقفين والمحكومين وغيرها.

