وثائق بالملايين تفضح وزير بحكومة الوحدة الوطنية الليبية

كشف خليل الحاسي، الإعلامي بقناة 218 سابقًا، عن وثائق تدين رمضان بوجناح وزير الصحة المكلف بحكومة الوحدة الوطنية حيث أظهرت تحصله على إتاوات من شركات المعدات الطبية، بالإضافة لفتح اعتمادات مستندية بالملايين.

نرصد لكم أبرز ما أفاد به خليل الحاسي، الإعلامي بقناة 218 سابقًا:

ـ الحاسي: شركات الماسة، دار توفيق، جسور الأمل، الأفق الطبي، الثقة الدوائية، تتبع رمضان بوجناح، وتُفتح لها الاعتمادات بالملايين

ـ الشركة العالمية الأولى للخدمات والشركات العامة يديرها عبدالله #بوغزي كواجهة، لتقديم خدمات وهمية لوزارة الصحة مقابل عمولات بالملايين.

ـ التعاقد يتضمن أن تحصل الشركة على أتعاب في التوريدات أقل من 500 ألف دينار بنسبة 3%.

ـ التعاقدات من نصف إلى مليون دينار تكون نسبتها 2.5%، والتوريدات أكثر من مليون نسبة الشركة فيها 2%.

ـ مدة التعاقد 5 سنوات والشركة اخترعوها من لا شيء لتتولى القيام بالإجراءات الجمركية لكل ما يتم استيراده من الخارج، سواء أدوية أو مستلزمات أو معدات، ونسبة الشركة تكون كبيرة خاصة أن العقود تكون بمئات الملايين.

ـ هذا البيزنس هو ما منع علي #الزناتي من العودة للعمل بعد أن قضى 3 أشهر في سجن 5 نجوم مثل زعماء مافيا المخدرات.

ـ الزناتي لم يرجع للعمل لأن دائرة البيزنس كانت أدارت اتفاقًا بمعرفة خالد بوجناح مسؤول صندوق الزواج الهارب في تركيا بـ500 مليون لتخليص الكثير من الديون والاتفاقات.

ـ الزناتي يملك شاليهات في #مصر وشقة اشتراها له الدبيبة في نفس المربع الذي يملك فيه #الصديق_الكبير في اسطنبول.