وزارة التخطيط والمالية تطالب بإفادة مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بالوزارة بنتائج الجرد السنوي

طالبت وزارة التخطيط والمالية مراقبي المراقبات مكاتب الخدمات المالية، ورؤساء اللجان الفرعية للجرد السنوي للعام المالي، بإفادة مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بالوزارة – رئيس اللجنة الرئيسية للجرد السنوي الأستاذ خميس عقوب بما تم إنجازه من أعمال، وإحالة نتائج الجرد أولا بأول.

الوزارة، وفي مخاطبة لها، أعزت أسباب المطالبة في تمكن رئاسة اللجنة، من إعداد التقرير النهائي للجنة في أسرع وقت وحل أي صعوبات قد تواجه عمل لجان الجرد السنوي، بناءً على قرار وزير التخطيط والمالية أسامة حماد.