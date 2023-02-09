الجمعية العمومية لمصرف الجمهورية تجتمع لاعتماد الميزانيات

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |
09 February, 2023
عقدت الجمعية العمومية لمصرف الجمهورية اجتماعها العادي الخميس، في العاصمة طرابلس لاعتماد الميزانيات العمومية وحسابات الأرباح والخسائر للسنوات المالية من 2018 إلى 2019.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة جدول الأعمال والاطلاع على تقارير مجلس الإدارة عن نشاط المصرف ذلك بحضور كل من رئيس الجمعية العمومية ناجي عيسى وأعضاء الجمعية العمومية، وأعضاء مجلس الإدارة بمصرف الجمهورية، والمدير العام للمصرف والإدارة التنفيذية ورئيس هيئة المراقبة.
كما حضر عن مصرف ليبيا المركزي كل من مندوب وحدة المساهمين المحليين ومندوب عن إدارة الرقابه عن النقد، ومراقب عن سوق المال الليبي ومحرر عقود معتمد وفي ختام الاجتماع تم اعتماد جميع بنود الاجتماع.
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