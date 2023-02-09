الجمعية العمومية لمصرف الجمهورية تجتمع لاعتماد الميزانيات

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

09 February, 2023

عقدت الجمعية العمومية لمصرف الجمهورية اجتماعها العادي الخميس، في العاصمة طرابلس لاعتماد الميزانيات العمومية وحسابات الأرباح والخسائر للسنوات المالية من 2018 إلى 2019.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة جدول الأعمال والاطلاع على تقارير مجلس الإدارة عن نشاط المصرف ذلك بحضور كل من رئيس الجمعية العمومية ناجي عيسى وأعضاء الجمعية العمومية، وأعضاء مجلس الإدارة بمصرف الجمهورية، والمدير العام للمصرف والإدارة التنفيذية ورئيس هيئة المراقبة.

كما حضر عن مصرف ليبيا المركزي كل من مندوب وحدة المساهمين المحليين ومندوب عن إدارة الرقابه عن النقد، ومراقب عن سوق المال الليبي ومحرر عقود معتمد وفي ختام الاجتماع تم اعتماد جميع بنود الاجتماع.