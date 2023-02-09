زهيو: هناك تفاهم مسبق بين رئيسي مجلسي النواب والدولة حول التعديل الدستوري

رأى رئيس الهيئة التأسيسية لحزب «التجمع الوطني الليبي»، أسعد زهيو، أن هناك تفاهما مسبقا بين رئيسي مجلسي النواب والدولة حول التعديل الدستوري، متوقعاً أن يمتد هذا التوافق للقوانين الانتخابية».

وقال زهيو، في تصريحات لصحيفة «الشرق الأوسط»: “التعديل أقر أن القانون الانتخابي هو ما سيحدد ضوابط وشروط ترشح رئيس الدولة، ومن يتولون المناصب، وينظم استقالتهم من عملهم، وآلية عودتهم لسابق عملهم في حالة عدم الفوز، وهذا يشير إلى حسم المشري وصالح ضرورة استقالة أي شخصية مدنية أو عسكرية من منصبها قبل الترشح، وتبقى لهما فقط معالجة ملف مزدوجي الجنسية”.

وأضاف “أتوقع أن يسارع المجلسان بوضع القوانين الانتخابية خلال الشهر الحالي لتتم الدعوة بعد 240 يوماً؛ لإجراء الانتخابات كما نص التعديل، فهدفهما هو تلافي الضغوطات والتحذيرات التي وجهت لهما بشأن سرعة إقرار القاعدة والقوانين، وحتى يتمكنا من العودة لمطلبهما الرئيسي، وهو إيجاد حكومة جديدة موحدة تمهد للاستحقاق الانتخابي، إلا أنه من الصعب التكهن باستجابة المجتمع الدولي لهما بهذه الجزئية”.