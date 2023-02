الشريف عن التعديل الدستوري الـ13: لن تفرضوا تعديلات دستورية مفبركة ولا مناصب سيادية للهيمنة

ليبيا – علق المحلل السياسي فيصل الشريف على التعديل الدستوري الثالث عشر الذي أقره مجلس النواب أول أمس الثلاثاء، بالقول: “استمروا فهذه المخرجات الأحادية البائسة لن تتمكنوا بها من أن تفرضوا الواقع الذي تريده سلطة الانقلاب في القاهرة”.

الشريف وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أضاف: “لن تفرضوا تعديلات دستورية مفبركة ولا مناصب سيادية للهيمنة والتمديد والسيطرة، ولن تهربوا من الانتخابات التي ستُفرض عليكم فرضًا ولن تكون بإرادتكم”.

ورأى أن الليبيين هم من سيقررون من الذي سيحكمهم وكيف سيحكمهم، في إطار دولة مدنية ديمقراطية بمؤسسات شرعية وليس مغتصبة للسلطة، على حد قوله.

