شاهد : صور لرجال المرور ببنغازي تثير إعجاب الآلاف

نشرت مديرية أمن بنغازي، اليوم الخميس عدد من الصور لجهود رجال وحدة حركة السير في إزالة المعوقات التي أغلقت الشوارع بسبب الرياح الشديدة .

وحصدت الصور إعجاب الآلاف من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي الذين أشادوا ببطولية رجال وحدة حركة السير وتفانيهم بعملهم رغم اشتداد الرياح عليهم .

وقام رجال وحدة حركة السير في إزالة الأعشاب والمعوقات التي أغلقت طريق طرابلس بالقرب من جامعة بنغازي لتسهيل حركة السير أمام المواطنين .

وفي السياق، نشر مكتب الإعلام والإرشاد المروري بالتزامن مع الرياح التي تشهدها المدينة عدد من النصائح والإرشادات المهمة للسائقين لقيادة آمنة .

ودعا مكتب الإعلام والإرشاد المروري، السائقين لزيادة الحذر والانتباه عند قيادة المركبة، والأخذ بالنصائح المرورية الآتية لقيادة آمنة وسليمة :

-الحد من السرعة قدر الإمكان وذلك للسيطرة على المركبة وتجاوبها مع اشتداد سرعة الرياح؛ إذ يخف الوزن مع زيادة السرعة مما يجعل القيادة في حالة عدم توازن.

-استخدم كلتا يديك للإمساك بعجلة القيادة لتمنح نفسك أكبر قدر ممكن من التحكم في سيارتك وحتى تكون أكثر انتباهاً للطريق.

-احتفظ بمساحة كافية على جانبي مركبتك، ومسافة أمان بينك وبين أي مركبة أخرى أمامك أو على جانبي سيارتك .

-انتبه إلى الفجوات بين الأشجار أو المباني أو الجسور وعند تجاوز سيارة أخرى لسيارتك، وخاصةً الشاحنات الكبيرة.

-الحذر من القيادة بحمولات خطرة، وخاصةً حمولات صناديق الفلين والبلاستيك والإسفنج؛ فالمركبات عالية الجوانب على وجه الخصوص تشكل خطراً لذاتها وللسيارات المجاورة لها.

-لا تحاول المناورة بين السيارات، والتزم بحارة المرور التي تسير عليها .

-راقب المركبات التي تسبقك على الطريق، وأين تبدو المركبات الأخرى في مسارها بفعل الرياح مما سيمنحك تحذيراً مسبقاً بالظروف.

-استخدم الأضواء الجانبية عند الانعطاف أو للتحذير من أي طارئ.

-اركن سيارتك في مكان آمن، وتجنب الوقوف تحت الأشجار أو بالقرب من المباني أو خطوط الكهرباء والهاتف أو غيرها من الهياكل التي يمكن أن تشكل خطراً على سيارتك .