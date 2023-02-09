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السايح يدعو الحكومة لتقديم الدعم المادي للمنظمات المدنية المعنية بمراقبة الانتخابات

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

دعا رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، حكومة الوحدة إلى تقديم الدعم المادي واللوجستي لمنظمات المجتمع المدني المعنية بمراقبة الانتخابات.

جاء ذلك خلال كلمته، اليوم الخميس، في ندوة اللجنة الوزارية لدعم وتنفيذ الانتخابات بحكومة الوحدة تحت عنوان “تجارب مراقبة الانتخابات والدروس المستفادة”.

وقال السايح، إن “المفوضية تحتاج مراقبا لكل مركز اقتراع، أي ستة آلاف مراقب، لكن المتاح حاليا لا يتجاوز ألفي مراقب، أي ثلث العدد المطلوب للرقابة على الانتخابات، ونحتاج لمضاعفته على الأقل”.

وأضاف أن معظم المرشحين لا يستطيعون توفير العدد الكافي من الوكلاء داخل دوائرهم الانتخابية.

 

 

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