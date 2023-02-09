تاياني: إيطاليا تسعى لضبط استقرار المنطقة عبر الملف الليبي

أكد وزير الخارجية الايطالي أنطونيو تاياني بأن بلاده تعمل في إدارة الملف الليبي من أجل الاستقرار في المنطقة بأسرها مع الأخذ في الحسبان التأثيرات المختلفة التي تمارسها تركيا ومصر والتحدث مع جميع القوى في الميدان.

وقال تاياني إن ليبيا تعيش وضعًا مختلفًا عما كانت عليه قبل خمسة أو ستة أشهر، ومن الضروري مراعاة ما يحدث مشيرًا إلى أن الأتراك لديهم نفوذ أكبر في إقليم طرابلس، بينما لدى المصريين نفوذ في برقة ولهذا السبب تسعى إيطاليا إلى الحوار مع الجميع.

وأضاف وزير الخارجية الإيطالي ان زيارته إلى تونس وتركيا وكذلك زيارة رئيسة الوزراء جيورجيا ميلوني إلى الجزائر كانت تهدف أيضا إلى العمل من أجل الاستقرار في المنطقة”، مؤكدا أن روما تعمل مع حكومة الوحدة منتهية الولاية وفق ما نقلت وكالة نوفا للأنباء.