الأمين العام للأمم المتحدة يؤكد حرصه على متابعة الأوضاع في ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

09 February, 2023

أكد الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيرش خلال لقائه مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة طاهر السني حرصه الشخصي على متابعة الأوضاع في ليبيا وتواصله الدائم والمباشر مع المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باثيلي من أجل دعم المسار السياسي والاستقرار في ليبيا.

وبين السني في سلسلة تغريدات له بموقع “تويتر” أنه أكد خلال لقاء للأمين العام على ضرورة دعم المجمتع الدولي بشكل فاعل لتطلعات الشعب الليبي لإنجاز الاستحقاق الانتخابي في أقرب وقت ممكن وعدم الدخول في مراحل انتقالية جديدة الأمين العام للأمم المتحدة.

وأكد مندوب ليبيا على أهمية القيادة والمُلكية الليبية للحل بعيداً عن كافة أنواع التدخلات الخارجية.