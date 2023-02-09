القبض على شخصين بطرابلس والكشف عن مفاجأة صادمة في التحقيقات – صورة

أعلنت وزارة الداخلية الليبية، اليوم الخميس عن القاء القبض على شخصيين ليبيين الجنسية بمنطقة قرجي بالعاصمة طرابلس، بتهمة ترويج المخدرات والحشيش .

وبحسب المعلومات الواردة من الداخلية، تمكن أعضاء مكتب تحريات جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية من ضبط شخصيين ليبيين الجنسية يقومان بترويج المواد المخدرة بمنطقة قرجي، وبحوزتهما عدد 21 قطعة كبيرة من مخدر الحشيش .

وبالتحقيق مع المتهمين اعترف احدهما بأنه يقوم بزراعة نبات المرجوانه بمنزله حيث تم الإنتقال إلى منزله وعثر بداخله على عدد 4 اشجار وعدد 3 شتلات من نبات المرجوانه.

وأشارت الداخلية الى ان تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتم احالتها إلى نيابة مكافحة جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية من حيث الاختصاص.

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