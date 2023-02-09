سفير النمسا: الوضع الأمني في طرابلس غير مستقر لعودة شركاتنا النفطية

قال السفير النمساوي لدى ليبيا كريستوف مينيورغ، إن الوضع الأمني في ليبيا لا يزال غير مستقر في الوقت الحالي لعودة الشركات النفطية النمساوية إلى ليبيا.

وتحدث كريستوف مينيورغ في تصريح صحفي، عن المساهمات الكبيرة للدبلوماسية النمساوية في استعادة الحوار بين الليبيين بشكل أساسي، من خلال اجتماعات ثنائية وفي منتديات متعددة الأطراف.

وبشأن السفارة النمساوية في العاصمة طرابلس، أفاد مينيورغ أنها مفتوحة مع الموظفين المحليين ولم يتم نقل سوى الموظفين الدبلوماسيين مؤقتا إلى تونس.

وعن إعادة فتحها، قال السفير مينيورغ، إنه لم يتم بعد تحديد موعد محدد لإعادة فتح السفارة النمساوية والوجود الدائم للموظفين الدبلوماسيين النمساويين في العاصمة طرابلس.