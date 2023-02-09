حكومة الوحدة: الفريق الطبي المرسل لتركيا يجري 39 عملية جراحية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

09 February, 2023

أعلنت حكومة الوحدة الوطنية أن الفريق الطبي الذي يعمل داخل المناطق المنكوبة في تركيا أجرى 39 عملية جراحية بين متوسطة وبسيطة وولادة قيصرية.

وبينت منصة “حكومتنا” أن الفريق أجرى في أول يوم عمل له عمليات داخل المستشفى الميداني التابع للفريق تشمل 14 عملية متوسطة و23 عملية صغرى و2 عملية ولادة قيصرية.

وأشارت الحكومة إلى أن المستشفى الميداني التابع للفريق هو المستشفى العربي الوحيد الذي تم إقامته في تركيا حتى الآن.

كما تمكن الفريق من انتشال 17 جثة تحت الأنقاض ورصد 5 أطفال عالقين تحت الأنقاض يجري العمل على إخراجهم.

ولفتت الحكومة إلى أن معظم الحالات التي تم علاجها من الجنسية السورية.