ليبيا – أشاد عضو مجلس الدولة الاستشاري عبد السلام الصفراني العضو بجماعة الإخوان المسلمين بتعديل مجلس النواب لمشروع الوثيقة الدستورية، ووصفه بأنه “خطوة نحو إحياء العملية السياسية وخروج البلاد من أزمتها”.

الصفراني وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الحدث”شدد على أن الإرادة الداخلية لمجلسي النواب والدولة هي الدافع وراء التحركات الأخيرة منهما لإنهاء الأزمة السياسية.

وقال : إن كتلة التوافق الوطني في مجلس الدولة التقت المبعوث الأممي عبد الله باتيلي الأسبوع الماضي وقدموا له مبادرة تنص على تشكيل لجنة حوار جديدة، بسبب التحديات الكبيرة التي تواجه المجلسين والتدخلات الداخلية والخارجية التي تبعدهما عن القرار.

ورأى أن الوضع الحالي أمام انسداد في مسألة شروط الترشح للرئاسة، متابعًا: “رأيي يختلف عن باقي أعضاء مجلس الدولة في هذه النقطة تحديدا وأرى تمرير هذه النقطة وليس فيها إشكال كبير كما يذكره البعض ففي 2021 كدنا نصل للانتخابات وقد تجاوزنا هذين الشرطين اللذين عقدا المشهد الآن”،

واستكمل: “المهم أننا وصلنا الآن إلى تعديل دستوري أرجو الموافقة عليه في مجلس الدولة وهذه النقطة تقربنا من الانتخابات”.

ورفض الصفراني اعتبار الأزمة في المشهد الحالي متمثلة في نقص مقعد أو اثنين في الشرق أو الغرب أو الجنوب، مضيفًا: “نحن أمام أزمات حقيقية وكبيرة تجعلني أتجاوز هذه النقاط وتدفعني للموافقة على أن يأتي أحد من الشرق أو الجنوب للدفاع عن ليبيا أمام المحتل الأجنبي”.

وواصل: “نحتاج إلى تجديد ولاية وإعادة الثقة بين الليبيين والمؤسسات التي تمثلهم ومن حق السلطة الجديدة إقرار الدستور القادم”.

ولفت إلى وجود رفض داخلي وخارجي يعرقل موضوع الدستور، مستبعدًا إمكانية التوصل إلى دستور حاليًا ولو بلجنة حوار سياسي جديدة، إذ سبق ولم يستطع مجلسا النواب والدولة الوصول إلى ذلك.

الصفراني وصف تحركات باتيلي بـ”الضعيفة”، مختتمًا: “أثبتت أن البعثة ليس لديها رؤية لدفع مجلسي النواب والدولة لاتخاذ خطوات حقيقية لإنهاء الأزمة في المشهد السياسي”.

The post الصفراني: التعديل الدستوري خطوة نحو إحياء العملية السياسية وخروج البلاد من أزمتها first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية