المنقوش: ليبيا متضامنة مع تركيا وتساندها في تخطي كارثة الزلزال

أخبار ليبيا 24

جددت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة، نجلاء المنقوش تضامن ليبيا مع تركيا ومساندتها في تخطي كارثة الزلزال المدمر الذي ضرب المدن الجنوبية التركية.

وأعربت المنقوش في سجل التعازي بمقر السفارة التركية لدى ليبيا عن “خالص مشاعر العزاء وصادق المواساة في هذا المصاب الجلل”، وفق بينا الخارجية.

وارتفع عدد ضحايا الزلزال في تركيا إلى 12,873 قتيلًا و62,937 مصابًا، وفق آخر إحصاء لإدارة الكوارث والطوارئ التركية.

وأعلنت، إدارة الكوارث والطوارئ التركية، اليوم الخميس، ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 12,873 قتلًا و62,937 مصابًا، حسبما ذكرت وكالة الأناضول التركية.

ومازالت فرق البحث والإنقاذ تسابق الزمن لإنقاذ مصابي الزلزال من تحت أنقاض المباني المنهارة.

وتمكنت الفرق الخميس، من إنقاذ 3 أشخاص من تحت الأنقاض بعد مرور 76 ساعة على الزلزال، في ولاية غازي عنتاب.