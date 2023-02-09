الناطق باسم غوتيريش: اتفاق ليبي وسوداني ونيجري على التنسيق لسحب المقاتلين الأجانب

قدم نائب الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، فرحان حق إحاطة بمقر المنظمة الدولية في نيويورك أفاد فيها أن اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” ولجان الاتصال في ليبيا والسودان والنيجر وافقوا على التنسيق المشترك والمتكامل لتسهيل الانسحاب الكامل للمرتزقة والمقاتلين الأجانب.

وأشار حق، في الإحاطة اليومية مساء أمس الأربعاء، إلى الاجتماع العسكري الذي عقد لمدة يومين في القاهرة برئاسة المبعوث الأممي عبدالله باتيلي.

ولفت إلى أن قرار إنشاء آلية لترحيل المرتزقة الأجانب يعد خطوة مهمة نحو إرساء استقرار وسلام دائمين في ليبيا والدول المجاورة والمنطقة بشكل عام.

وأضاف أن هذا التقدم أيضا خطوة مهمة نحو خلق مناخ ملائم للعملية السياسية، بما في ذلك تنظيم الانتخابات في العام 2023.

ورحبت واشنطن بإقرار اللجنة الليبية المشتركة لآلية التنسيق هذه، وفي تغريدة لسفارة واشنطن لدى ليبيا، قالت فيها إن “وجود المقاتلين الأجانب المزعزع للاستقرار يقوض الأمن ويؤجج انعدام الاستقرار الإقليمي”.

ووفق تقديرات أممية سابقة فإن عدد المقاتلين الأجانب قد يصل إلى 20 ألف مرتزقًا من جنسيات مختلفة، على رأسهم السوريون والروس والسودانيون وتشاد وتم الاستعانة بهم من احد طرفي الصراع الليبي في معارك محاولة السيطرة على السلطة منذ سنوات.