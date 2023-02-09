الدبيبة: ندعم أي مقترح لتنفيذ الانتخابات وقطع الطريق أمام مراحل انتقالية جديدة

العنوان-طرابلس

قال رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، أنه “لا خيار أمام الليبيين إلا الذهاب للانتخابات، وإنهاء المراحل الانتقالية”، مؤكدا جاهزية الحكومة للقيام بدورها في هذا الاستحقاق الهام.

وأعرب الدبيبة، عن انفتاح حكومته على أي مبادرة أو مقترح يعزز الثقة في تنفيذ الانتخابات؛ وتقطع الطريق أمام من يسعى للدخول بالبلاد إلى مراحل انتقالية جديدة.

وجاء ذلك خلال كلمته، اليوم الخميس، في ندوة اللجنة الوزارية لدعم وتنفيذ الانتخابات بحكومة الوحدة تحت عنوان “تجارب مراقبة الانتخابات والدروس المستفادة”.

وأضاف أن الدبيبة “حكومة الوحدة التزمت بالمهام المنوطة بها وحمت العملية الانتخابية”، مضيفا: “لا شك أن انعقاد ملتقاكم هذا يكتسب أهمية بالغة لعدة عوامل، أبرزها تأكيد حكومة الوحدة أنه لا خيار أمامنا إلا الانتخابات، وأن ما يعطلها هو عدم وجود قانون انتخابات عادل ينبثق على أساس دستوري عادل للجميع”.

وأكد الدبيبة على دعم الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا، عبدالله باتيلي، والضغط الإيجابي الذي تمارسه المنظمة الأممية لإصدار الأساس القانوني للانتخابات.

وتابع الدبيبة: “أطلقت حكومتنا عدة مبادرات لدعم التعليم الديمقراطي انطلاقا من انتخابات برلمان الشباب والانتخابات البلدية، وفعلا وجهت لإجراء الاستعلام الوطني حيث نتمكن من معرفة رأي الشعب الليبي في قضايا الرأي العام. دائما هدفنا الوصول بهذا القطار إلى المحطة النهائية.. محطة الانتخابات والدستور”.