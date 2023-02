زهيو: التعديل الدستوري حسم موضوع الاستقالة قبل الترشح وتبقى فقط معالجة ملف مزدوجي الجنسية

ليبيا – ذهب رئيس الهيئة التأسيسية لحزب التجمع الوطني الليبي أسعد زهيو لوجود تفاهم مسبق بين رئيسي مجلس النواب والدولة حول التعديل الدستوري الـ 13، متوقعًا أن يمتد هذا التوافق للقوانين الانتخابية.

زهيو أشار في تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” إلى أن التعديل أقر أن القانون الانتخابي هو ما سيحدد ضوابط وشروط ترشح رئيس الدولة، ومن يتولون المناصب، وينظم استقالتهم من عملهم، وآلية عودتهم لسابق عملهم في حالة عدم الفوز، لافتًا إلى أن هذا يشير إلى حسم خالد المشري وعقيلة صالح ضرورة استقالة أي شخصية مدنية أو عسكرية من منصبها قبل الترشح، وتبقى لهما فقط معالجة ملف مزدوجي الجنسية.

ورجح زهيو أن يسارع المجلسان بوضع القوانين الانتخابية خلال الشهر الحالي لتتم الدعوة بعد 240 يومًا؛ لإجراء الانتخابات كما نص التعديل، مشددًا على أن هدفهما هو تلافي الضغوطات والتحذيرات التي وجهت لهما بشأن سرعة إقرار القاعدة والقوانين، وحتى يتمكنا من العودة لمطلبهما الرئيسي، وهو إيجاد حكومة جديدة موحدة تمهد للاستحقاق الانتخابي، إلا أنه من الصعب التكهن باستجابة المجتمع الدولي لهما بهذه الجزئية.

