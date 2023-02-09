المنفي يبحث مع الأحزاب السياسية دعم المصالحة والخروج من الانسداد السياسي

أخبار ليبيا 24

التقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الخميس، مع عدد من رؤساء الأحزاب السياسية، وذلك لبحث تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا، ودعم المصالحة ومساعي الخروج من الأزمة السياسية، بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

وتمحور اللقاء حول دعم مشروع المصالحة الوطنية الذي يتبناه المجلس الرئاسي، ومساعيه للخروج من حالة الانسداد السياسي والوصول بليبيا لبر الأمان عبر انتخابات حرة ونزيهة ترضى بنتائجها كل الأطراف.

ويأتي اللقاء ضمن سلسلة الاجتماعات التي يجريها المنفي مع مختلف القوى والجهات المحلية من أجل البحث عن سبل للخروج من الأزمة السياسية التي تشهدها ليبيا.