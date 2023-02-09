«هيومن رايتس» تطالب الاتحاد الأوروبي بالتوقف عن دعم المليشيات في ليبيا

طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش، الاتحاد الأوروبي، بتعليق التعاون مع السلطات الليبية والتوقف عن دعم المليشيات المعتدية وإنشاء مسارات آمنة وقانونية للمهاجرين العابرين للمتوسط.

وقالت المنظمة في بيان لها: “الاتحاد الأوروبي متهم بالتواطؤ حيال الانتهاكات ضد المهاجرين في ليبيا دون الالتزام بمعايير حقوق الإنسان، فالاتحاد الأوروبي يزيد الدعم لخفر السواحل الليبي دون أي محاولة واضحة للتدقيق في ممارسات حقوق الإنسان، بتسليمه زورقَ دورية للمساعدة في عمليات البحث والإنقاذ عن المهاجرين عن طريق الحكومة الإيطالية ووعد بتسليم المزيد لضبط تدفقات الهجرة”.

وأضافت “تعاون الاتحاد الأوروبي مع حرس السواحل الليبي سيربطه بشكل أوثق بالانتهاكات التي تحدث للمهاجرين في عرض المتوسط أثناء عودتهم إلى ليبيا، فالاتحاد الأوروبي تخلى منذ سنوات عن مسؤوليته في البحث والإنقاذ في المتوسط وإصرار المفوض لشؤون دول الجوار والتوسع، أوليفر فارهيلي، على أن المساعدات ستقلل من الوفيات والاتجار في البحر المتوسط وستجعل أوروبا أكثر أمانا”.

وتابعت “يجب أن يتولى الاتحاد الأوروبي بموارده وقدراته التقنية الكبيرة مسؤوليات البحث والإنقاذ في البحر المتوسط، والتركيز على إنقاذ الأرواح، وضمان إنزال الأشخاص في موانئ آمنة، وعدم إعادتهم أبدا إلى الانتهاكات التي واجهوها في ليبيا”.