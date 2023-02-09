حكومة باشاغا تبحث خلال اجتماعها التطورات السياسية والأمنية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

09 February, 2023

بحث مجلس وزراء الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا خلال اجتماعه العادي الثاني للعام 2023 التطورات السياسية والأمنية في ليبيا.

وترأس الاجتماع الذي عقد بمقر ديوان مجلس الوزراء بمدينة بنغازي رئيس مجلس الوزراء، رفقة النواب علي القطراني، وسالم الزادمة، وبحضور وزراء الحكومة .

وجرى خلال الاجتماع عرض اخر التطورات السياسية والأمنية في ليبيا ومناقشة الأوضاع الطارئة ذات الأهمية العالية.

وناقش المشاركون في الاجتماع كتابي وزير الحكم المحلي بشأن الموافقة على ترشيح شخصيات لرئاسة جهاز الحرس البلدي، وكتاب وزير الصحة بشأن منح بعض المراكز الطبية التخصصية الشخصية الإعتبارية والذمة المالية المستقلة وذلك تسهيلًا لعملهم ورفعًا لمعاناة المواطنين.