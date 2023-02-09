ليبيا الان

السايح يطالب الحكومة بتقديم الدعم للمنظمات المدنية المعنية بمراقبة الانتخابات

تم النشر منذُ 9 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان-طرابلس

طالب رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، حكومة الوحدة إلى تقديم الدعم المادي واللوجستي لمنظمات المجتمع المدني المعنية بمراقبة الانتخابات.

جاء ذلك خلال كلمته، اليوم الخميس، في ندوة اللجنة الوزارية لدعم وتنفيذ الانتخابات بحكومة الوحدة تحت عنوان “تجارب مراقبة الانتخابات والدروس المستفادة”.

وأضاف السايح، إن “المفوضية تحتاج مراقبا لكل مركز اقتراع، أي ستة آلاف مراقب، لكن المتاح حاليا لا يتجاوز ألفي مراقب، أي ثلث العدد المطلوب للرقابة على الانتخابات، ونحتاج لمضاعفته على الأقل”.

وتابع السايح “إن معظم المرشحين لا يستطيعون توفير العدد الكافي من الوكلاء داخل دوائرهم الانتخابية”.

عدد المشاهدات: 6

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك