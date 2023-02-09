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التكبالي: ترحيل البنود الخلافية وخاصة مزدوجي الجنسية للقوانين الانتخابية لا يحل الأزمة بل يطيل من عمرها

تم النشر منذُ 33 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – اعتبر عضو مجلس النواب علي التكبالي أن ترحيل البنود الخلافية وخاصة مزدوجي الجنسية للقوانين الانتخابية لا يحل الأزمة؛ إنما يطيل عمرها.

التكبالي وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” رأى أنه لا يمكن التنبؤ بتخطي معضلة البنود الخلافية خلال مناقشات إعداد القوانين الانتخابية، والتي تفاوضوا حولها فترات طويلة، فضلًا عن أن مثل هذه القرارات لا يتعلق برئيسي المجلسين وأعضائهما، وإنما بالقوى الفاعلة على الأرض.

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صحيفة المرصد الليبية

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