عقدت الحكومة الليبية المكلفة، اليوم الخميس، بمقر ديوان مجلس الوزراء بمدينة بنغازي، الاجتماع العادي الثاني لمجلس الوزراء لعام 2023.

وترأس الاجتماع رئيس مجلس الوزراء، فتحي باشاغا، رفقة نائبيه علي القطراني، وسالم الزادمة، وبحضور وزراء الحكومة.

واستهل الاجتماع بكلمة لرئيس الحكومة تلاها عرض لآخر التطورات السياسية والأمنية بالبلاد، ومناقشة الأوضاع الطارئة ذات الأهمية العالية.

كما تم الاطلاع على بنود الاجتماع ومناقشتها وأبرزها كتابي وزير الحكم المحلي بشأن الموافقة علي ترشيح شخصيات لرئاسة جهاز الحرس البلدي، وكتاب وزير الصحة بشأن منح بعض المراكز الطبية التخصصية الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وذلك تسهيلًا لعملهم ورفعاً لمعاناة المواطنين.

Trending باتيلي: ناقشت مع المشير خليفة حفتر الأوضاع السياسية والأمنية والمجتمعية الراهنة في ليبيا

باتيلي: ناقشت مع المشير خليفة حفتر الأوضاع السياسية والأمنية والمجتمعية الراهنة في ليبيا

ليبيا.. “دبيبة” يرسل فريقاً فنياً لمساعدة تركيا في عمليات البحث والإنقاذ لضحايا الزلزال

البرلمان العربي يدعو الأطراف الليبية لوضع خارطة طريق لإجراء الانتخابية خلال العام الجاري

مجلس الدولة الليبي يختار 28 مرشحاً للمناصب السيادية

The post الحكومة الليبية المكلفة تعقد اجتماعها العادي الثاني لعام 2023 appeared first on صحيفة الشاهد الليبية.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا