الكهرباء توضح سبب الانقطاعات المتكررة للتيار وتؤكد استقرار الشبكة

الوطن / رصد

أهابت الشركة العامة للكهرباء بالمواطنين أنه لا يوجد عجز في تلبية الطلب على الطاقة الكهربائية، مؤكدة ان الانقطاعات التي تحدث بين الحين و الاخر ناتجة عن أعطال طارئة بسبب هطول الغيث النافع والرياح القوية

واشارت الشركة الى تعاملها مع الانقطاعات من خلال فصل التيار الكهربائي المبرمج لتمكين فرق الصيانة من إرجاع التيار الكهربائي للمواطنين في أسرع وقت ممكن

ونوهت الشركة الى ان مكاتب الصيانة تعمل على مدار بكافة المناطق مواصلة الليل بالنهار من أجل إعادة التيار الكهربائي واستقرار الشبكة الكهربائية