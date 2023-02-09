المصرف المركزي: الإنفاق في يناير 2023 “صفر”

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

09 February, 2023

أعلن مصرف ليبيا المركزي أنه لم يتم إنفاق أموال في ليبيا خلال شهر يناير 2023 حيث بلغ إجمالي الإنفاق على مختلف أبواب الميزانية صفر.

وبين مصرف ليبيا المركزي في نشرته الشهرية أن إنفاق ليبيا على بنود الميزانية بمختلف أبوابها بلغ صفر سواء على الباب الأول “المرتبات” أو الباب الثاني “النفقات التسييرية” أو الباب الثالث “التنمية” والباب الرابع “الدعم” والباب الخامس “الطوارئ” والمؤسسة الوطنية للنفط “ميزانية استثنائية”.

وأشار مصرف ليبيا المركزي إلى أن إجمالي إيرادات ليبيا خلال شهر يناير 2023 بلغت 5.9 مليار دينار.

ولفت المصرف إلى أن إيرادات المبيعات النفطية بلغت 4.7 مليار دينار وبلغت الإيرادات من إتاوات نفطية 1.1 مليار دينار وبلغت إيرادات الضرائب 3 مليون دينار.

وبحسب مصرف ليبيا المركزي فقد بلغت إيرادات الجمارك 10 مليون دينار فيما لم يكن هناك إيرادات من الاتصالات وبيع المحروقات بالسوق المحلي.

ولفت المصرف إلى أن هناك إيرادت أخرى قدرت بـ 16 مليون دينار تمثلت في إيراداتواردة من نراقبات الخدمات المالية بالمدن الليبية نظير خدمات عامة تمثل (مسترجعات، رسوم، جوازات وتمليك سيارات وغرامات وغيرها من الرسوم).