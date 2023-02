تواصل بين أسرة المريمي ووزارة عدل حكومة باشاآغا للطعن بإجراءات تسليمه

ليبيا- التقى وزير العدل في حكومة الاستقرار خالد مسعود عبد ربه بجانب من أسرة المواطن أبو عجيلة مسعود المريمي.

بيان صحفي صدر عن حكومة الاستقرار اطلعت عليه صحيفة المرصد، أكد تسليم الأسرة مذكرة لعبد ربه برشوحات وافية لمتطلبات الدفاع من شركة مخولة بالدفاع أمام المحاكم بالولايات المتحدة.

ووفقًا للبيان، أصدر الوزير تعليماته بإعداد المذكرات القانونية اللازمة للطعن في إجراءات التسليم غير الشرعية وتشكيل اللجان المعنية بالقضايا الدولية وفق القوانين والتشريعات النافذة.

