آخر تطوّرات كارثة الزلزال.. توقعات بارتفاع الضحايا الى ٨٠ الف شخص والصحة العالمية تكشف عن رقم صادم للمتضررين

توقعت مؤسسة ألمانية لتقدير مخاطر الكوارث، ارتفاع ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب مدن واسعة من تركيا وسوريا الى أكثر من 80 ألف .

وفجر الإثنين، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

ووفقًا لتوقعات نشرتها مؤسسة “risklayer” الألمانية المختصة لتقدير مخاطر الكوارث، فأن حصيلة القتلى في البلدين ستتراوح بين 16 ألفا و560 و83 ألفا و470 قتيلا ليصبح الزلزال واحدا من أكثر الزلازل المميتة في العالم.

وحسب التقرير يأتي توزيع الضحايا بين البلدين سيكون كالتالي: 34 ألفا و500 ضحية في تركيا، و10 آلاف و800 في سوريا.

وذكر التقرير ان الحصيلة تشمل الهزة الأرضية العنيفة والهزات الارتدادية التي تبعتها، والتي بلغ عددها حتى اليوم الرابع من الزلزال حوالي 1117 هزة.

ووفقًا لتقرير المؤسسة الألمانية ، فأنه في حال تسببت زلازل تركيا وسوريا في مقتل 34 ألف شخص، فإنه ستكون ضمن أعلى 15 زلزالا مميتا في العالم، منذ عام 1900.

احصائيات رسمية

وفي السياق، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وصول عدد الوفيات جراء الزلزالين اللذين ضربا جنوبي البلاد إلى 16 ألفًا و546 شخصًا كما وصل عدد الإصابات إلى 66 ألفًا و132 شخصًا جراء الزلزالين فضلا عن تدميرعدد المباني جراء الزلزالين يبلغ 6 آلاف و444 بناءً.

وفي سوريا، بلغ عدد ضحايا الزلزال حتى الان في عموم سوريا (مناطق سيطرة المعارضة والنظام) 3 آلاف و162 قتيلا وأكثر من 5 آلاف جريح، بحسب أرقام وزارة الصحة التابعة للنظام، و”الخوذ البيضاء”.

خسائر اقتصادية

من جهة أخرى قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، إن قيمة الأضرار جراء الزلزال في تركيا وسوريا قد تصل إلى 4 مليارات دولار.

تواصل عمليات الإنقاذ

في الأثناء يواصل عمال الإنقاذ في البلدين في أجواء البرد الشديد، جهودهم بحثا عن ناجين تحت الأنقاض، مع تضاؤل فرص إنقاذهم بعد مرور ثلاثة أيام على الزلزال.

وبينما تعمل الحفارات ليلًا نهارًا بلا توقف، يحول الانخفاض الجديد في درجات الحرارة، إلى جحيم الظروف المعيشية للناجين الذين ليس لديهم أي مكان يذهبون إليه.

بطء المساعدات في سوريا

حذرت منظمة الصحة العالمية من أن عدد الذين تضرروا بالزلزال قد يبلغ 23 مليون شخص، بما في ذلك في سوريا، بينهم نحو خمسة ملايين في وضع هش.

وفي المناطق التي تأخر وصول المساعدات إليها، يشعر الناجون بأنهم مهملون. في جنديرس الواقعة في منطقة تسيطر عليها فصائل المعارضة في سوريا “حتى المباني التي لم يؤد الزلزال إلى انهيارها أصيبت بأضرار بالغة”، على حد قول حسن أحد السكان، الذي طلب عدم ذكر اسم عائلته.

واضاف أن “هناك بين 400 و500 شخص عالقون تحت كل مبنى منهار يحاول عشرة أشخاص فقط إخراجهم ولا تتوفر آليات”. وفي قرية بسنايا على الحدود مع تركيا، يزيل مالك إبراهيم الأنقاض بلا كلل بحثًا عن ثلاثين من أفراد عائلته عالقين تحت الأنقاض. وقد تم انتشال عشر جثث حتى الآن. وقال هذا الرجل البالغ من العمر 40 عاما: “هناك عشرون شخصًا عالقين تحت الأنقاض. ليست هناك كلمات تكفي.. إنها كارثة. ذكرياتنا دفنت معهم”، وأضاف قوله: “نحن شعب منكوب بكل معنى الكلمة”.