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قلمة: ليبيا الآن في مفترق طرق

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

قال مقرر مجلس النواب صالح قلمة إن إقرار التعديل الدستوري، خطوة متقدمة لتقريب الحل النهائي للأزمة التي تمر بها البلاد، خاصة في ظل التدخلات الخارجية التي تقوض من مساعي إرساء الاستقرار.

قلمة أضاف في تصريحات صحفية أن ليبيا الآن في مفترق طرق، ومجلس النواب يؤدي ما عليه من الاستحقاقات باعتباره السلطة التشريعية في البلاد، وعلى الجهات الأخرى وعلى رأسها البعثة الأممية ومجلس الدولة تنفيذ ما عليهما من أدوار لتجاوز الجمود السياسي.

ولفت إلى أن مساعي البرلمان الافريقي لا ترتقي لما يجب القيام به في حل الملف الليبي.

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قناة ليبيا الحدث

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