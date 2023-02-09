وسط ترحيب أميركي بالتوافق حول آلية خروج القوات الأجنبية من ليبيا، أعلن عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الليبية المؤقتة، انفتاحه على أي مبادرة أو مقترح يعزز الثقة في عملية تأمين الانتخابات، لقطع الطريق أمام من وصفهم بـ«الساعين لمرحلة انتقالية جديدة».

وزعم الدبيبة مجدداً في كلمة ألقاها اليوم (الخميس) خلال ندوة نظمتها حكومته بشأن تجارب مراقبة الانتخابات أنه «لا خيار أمامنا إلا الانتخابات». واعتبر أن ما يعطلها هو «عدم وجود قانون انتخابات عادل ينبثق على أساس دستوري». وادعى أن «حكومته نفذت كل الالتزامات المنوطة بها في الانتخابات»، مشيراً إلى إجراء وزارة الداخلية محاكاة للعملية التأمينية، في كل مناطق البلاد. وأضاف: «ندعم بقوة جهود المبعوث الأممي التي تهدف للإيفاء بالتزامات خارطة الطريق، والتي تنص على أننا في آخر مرحلة انتقالية، والضغط الإيجابي الذي يبذله على كل الأطراف لإصدار الأساس القانوني لإجراء الانتخابات».

بدوره، دعا عماد السائح، رئيس المفوضية العليا للانتخابات، لإصدار القوانين الانتخابية وفق مبادئ النزاهة والشفافية والمصداقية، لافتاً إلى أن تجربة بلاده في الانتخابات محدودة وعمرها 10 سنوات فقط. وقال إن «رقابة الانتخابات هي الحلقة الأضعف».

ورحبت الولايات المتحدة، على لسان سفارتها في العاصمة الليبية طرابلس بما وصفته بالمبادرة التي خلص إليها الاجتماع الأخير في القاهرة لـ«اللجنة العسكرية المشتركة 5+5» ولجان التواصل، بالاتفاق على آلية لجمع وتبادل البيانات حول المرتزقة والمقاتلين الأجانب.

وقالت السفارة الأميركية في بيان مقتضب عبر «تويتر» (مساء الأربعاء) بأنها «تدعم دعوات رئيس بعثة الأمم المتحدة عبد الله باتيلي لسحب المقاتلين والمرتزقة الأجانب من ليبيا». واعتبرت أن «وجودهم يقوض الأمن ويؤجج انعدام الاستقرار الإقليمي».

وقال ليزلي أوردمان، القائم بأعمال السفارة الأميركية بطرابلس، إنه عبر لدى اجتماعه (مساء الأربعاء) في تونس مع عبد الله اللافي، النائب بالمجلس الرئاسي، عما وصفه بدعمه القوي لجهود المجلس الرئاسي لتعزيز المصالحة الوطنية في ليبيا والوحدة بين الليبيين.

بدوره، أكد اللافي «سعي المجلس الرئاسي إلى خلق توافق بين كل الأطراف السياسية في ليبيا، ودعم لقاءات (لجنة 5+5 العسكرية)، والمضي قدماً في خطوات جديدة لمشروع المصالحة الوطنية، بعد النجاحات المهمة التي تحققت في الملتقيات السابقة، من أجل أن تكون هناك قاعدة دستورية صحيحة مرتكزة على توافق شامل يفضي إلى الانتخابات التي يتطلع إليها الشعب».

ونقل عن ليزلي إشادته بجهود المجلس الرئاسي في محاولاته للوصول إلى توافقات بين كل الأطراف السياسية، مثمناً جهود المجلس في مشروع المصالحة الوطنية الذي يعتبر التحدي الكبير والمهم لبداية مشروع انتخابات حقيقية يحقق الاستقرار في البلاد.

في المقابل، اتفق اجتماع عقده مساء أول من أمس في مدينة بنغازي، بعض أعضاء مجلسي النواب والدولة برئاسة نائبي رئيسيهما، على أن «إيجاد مخرج لحالة الانسداد السياسي القائمة مسؤولية تضامنية، وأن المجلسين يؤكدان على أن الانتخابات ضرورة لتوحيد المشهد السياسي والسلطة التنفيذية للدولة».

وأدرجوا في بيان هذا الاجتماع في إطار التأكيد على «التواصل بين المجلسين والمشاورات للوصول إلى قاعدة دستورية، تجري على أساسها الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة».

وكان أعضاء من لجان المسار الدستوري والشؤون القانونية والشؤون السياسية بمجلس الدولة، قد ناقشوا مساء أول من أمس، بحضور ممثلي نشطاء مؤسسات المجتمع المدني من الكُفرة، بعض النقاط المتعلقة بالوثيقة الدستورية لتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي.

من جهة أخرى، رصدت وسائل إعلام محلية، استمرار تجهيزات مجلس الزنتان العسكري، لإقامة ملتقى استثنائي لمن وصفهم بثوار ليبيا، من المقرر أن يعقد غداً تحت شعار «امتداد لثورة 17 فبراير وحماية أهدافها»، مشيرةً إلى أن «المجلس بدأ نشاطه ودعوته لهذا الاجتماع عقب زيارة نائبة السفيرة البريطانية للمدينة مؤخراً».

بموازاة ذلك، اجتمع المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني، بمقره في مدينة بنغازي مع سفير إسبانيا خافيير لاراشي، لكنه لم يكشف فحوى اللقاء.

وسعى عبد الحكيم بلحاج، أمير الجماعة الليبية المقاتلة، قائد المجلس العسكري في طرابلس سابقاً، لمغازلة المشير حفتر، حيث ادعى في تصريحات تلفزيونية (مساء الخميس) «حدوث تواصل مباشر بينهما في أكثر من مناسبة، من دون الخوض في التفاصيل».

ولم يصدر على الفور تعليق من المشير حفتر أو مكتبه، فيما امتنع اللواء أحمد المسماري الناطق الرسمي باسمه عن الرد.