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المنقوش: نتعاطف ونتضامن مع تركيا لتخطي كارثة الزلزال المؤلمة‏

تم النشر منذُ 25 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قدمت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة نجلاء المنقوش، واجب العزاء لتركيا في ضحايا الزلزال.

وبحسب بيان وزارة الخارجية في حكومة الدبيبة، فإن المنقوش تقدم واجب العزاء للجمهورية التركية قيادة وحكومة وشعبا بضحايا الزلزال المدمر الذي وقع في المدن الجنوبية التركية.

وأعربت المنقوش، في سجل التعازي بمقر السفارة التركية، في طرابلس، عن خالص مشاعر العزاء وصادق المواساة في هذا المصاب الجلل.

وجددت المنقوش، تعاطف دولة ليبيا وتضامنها مع الجمهورية التركية الصديقة ومساندتها لتخطي هذه الكارثة المؤلمة‏، وفقا لبيان وزار الخارجية في حكومة الدبيبة.

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المنقوش تركيا تضامن تعاطف كارثة الزلزال المؤلمة‏

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صحيفة الساعة 24

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