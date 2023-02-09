ضبط شخصين بسرقة مركبة وتخريدها ببنغازي

أعلنت مديرية أمن بنغازي، اليوم الخميس عن ضبط شخصين قاما بسرقة مركبة من منطقة شبنة وبيع إطاراتها وتخريدها.

وبحسب المعلومات وفقًا لمديرية أمن بنغازي، تمكن اعضاء التحريات بمركز شرطة قاريونس من ضبط المتهمين بعد استجابة لشكوى تقدم بها مواطن محل سكنه بمنطقة قنفودة .

وفي التفاصيل، تقدم مواطن بمنطقة قنفودة في شكواه بتواجد مركبة آلية نوع سامسونق اللون رصاصي متروكة خلف منزله وبدون إطارات وأفاد أيضا بوجود شخصين كانو بجانبها .

وعلى الفور أصدر السيد رئيس المركز العميد مُحسن الفسي تعليماته بسرعة إنتقال أعضاء التحريات وضبط الشخصين ان وجدو .

وتم خروج أعضاء التحريات وإنتقالهم لمكان الواقعة وتم مراقبة المركبة سالفة الذكر وتم مشاهدة الشخصين سالفا الذكر بالقرب من المركبة وتم ضبطهم والإنتقال بهم إلى المركز .

وبالتحقيق مع المتهمين تبين أن الأول يُدعى م.ج.م.من مواليد1996 والثاني يُدعى م.م.ف من مواليد 1997 وإعترفا بسرقة المركبة من منطقة شبنة وبيع اطاراتها وأفادو أيضا انهم كانو في انتظار ساحبة لنقل هيكل المركبة وبيعها خردة وتم جر المركبة أمام المركز وإحالة الاشخاص سالفي الذكر إلى النيابة العامة .