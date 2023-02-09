بناء على فتوى دار الإفتاء.. الزني يشترط أداء اليمين القانونية لتسلم قروض الشباب

اشترط وزير الشباب في الحكومة المنتهية، فتح الله الزني، على المستفيدين من “قروض الشباب” أداء اليمين القانونية أمام القاضي المختص بالمحاكم الجزئية بالبلديات، للحصول على الدفعة الأولى من القرض، استناداً لفتوى صادرة عن دار الإفتاء التي يرأسها المفتي المعزول الصادق الغرياني.

وخاطب الزني، مدير عام مصرف الادخار والاستثمار العقاري، بضرورة توجيه مديري فروع المصرف بعدم تسليم أي مستفيد من مبادرة قروض الإسكان قيمة الدفعة الأولى من التمويل النقدي الخاص به إلا بعد التحقق من أداء المستفيد اليمين القانونية أمام القاضي المختص بالمحاكم الجزئية بالبلديات.

وأكد الزني، في خطابه، إن ذلك يأتي في الوقت الذي يثمن فيه جهود رئيس المصرف المبذولة لتنفيذ مبادرة رئيس الحكومة المنتهية للإسكان الشبابي والأسر المحتاجة.

ولفت إلى أن ذلك التوجيه يأتي أيضاً في إطار حرص اللجنة العليا لتنفيذ مبادرة الإسكان الشبابي والأسر المحتاجة المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء المنتهي رقم 189 لسنة 2022 في توزيع التمويلات النقدية للمبادرة على مستحقيها بكل البلديات على المستوى الوطني.

وشدد الزني، على ضرورة الالتزام بما جاء في خطابه وتحمل كامل المسؤولية في حال مخالفة ذلك.