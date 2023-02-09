حكومة الدبيبة: فريقنا الإغاثي في تركيا أجرى عمليتي ولادة

كشفت حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عن إحصائية العمل الأولية للفريق الطبي الليبي الذي يعمل داخل المناطق المنكوبة في تركيا.

وأكدت إجراء عمليات داخل المستشفى الميداني التابع للفريق، تمثلت في 14 عملية متوسطة، 23 عملية صغرى، وعمليتي ولادة قيصرية.

وأوضحت أن الفريق يعمل على انتشال 17 جثة تحت الأنقاض، ورصد 5 أطفال عالقين تحت الركام، الذين يواصل العمل على إخراجهم حتى هذه اللحظة.

وأشارت الحكومة إلى أن معظم الحالات التي تم علاجها من الجنسية السورية.

الجدير بالذكر أن المستشفى الميداني التابع للفريق الطبي الليبي يعد هو المستشفى العربي الوحيد الذي تم إقامته في تركيا حتى هذه اللحظة.