مؤسسة النفط تبحث دعم مستشفى العيون بأجهزة ومعدات طبية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

09 February, 2023

بحثت مدير إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط حامد صالح ومدير عام مستشفى العيون رانيا الخوجة، سبل دعم المستشفى بأجهزة ومعدات لتسهيل عمل الكوادر الطبية.

وبين المكتب الإعلامي للمؤسسة الوطنية للنفط أن مدير عام مستشفى العيون أكدت خلال اللقاء الذي جرى اليوم الخميس يأتي في إطار التعاون ضمن البادرة الثانية لدعم المؤسسة الوطنية للنفط للمستشفى، حيث كانت البادرة الأولى في توفير جهاز خاص بجراحة العيون حيث تم استخدامه لعلاج أكثر من 3 الآلف حالة لمرضى العيون.

وأوضحت الخوجة أن الدعم يأتي كمساهمة من المؤسسة الوطنية للنفط لبرامج توطين العلاج بالداخل والقوافل الطبية التي تقدم الخدمات الطبية للآلاف من مرضى العيون.