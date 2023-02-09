مندوب ليبيا يوضح تفاصيل لقائه بالأمين العام للأمم المتحدة

كشف مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة طاهر السني، عن تفاصيل لقائه بالأمين العام للأمم المتحدة السيد انطونيو غوتيرش.

وأوضح السني، أن اللقاء ناقش تطورات الوضع السياسي في ليبيا، حيث أكد على ضرورة دعم المجمتع الدولي بشكل فاعل لتطلعات الشعب الليبي لانجاز الاستحقاق الانتخابي في أقرب وقت ممكن وعدم الدخول في مراحل انتقالية جديدة.

وأكد مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة، على أهمية القيادة والمُلكية الليبية للحل بعيداً عن كافة أنواع التدخلات الخارجية .

من جانبه، أكد الأمين العام للأمم المتحدة حرصه الشخصي على متابعة الأوضاع وتواصله الدائم والمباشر مع المبعوث الخاص عبدالله باثيلي من أجل دعم المسار السياسي والاستقرار في ليبيا.