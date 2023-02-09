مؤسسة النفط تعلن تفاصيل بشأن الاتفاقيات الموقعة مع شركة إيني

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

09 February, 2023

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط قدرات واحتياطات ومزايا تطوير اتفاقية استكشاف ومشاركة الإنتاج الموقعة مع شركة إيني الإيطالية بقيمة استثمار 8 مليار دولار خلال 3 سنوات واحتياطات من الغاز تقدر بحوالي 6 تريليون قدم مكعب.

وبينت المؤسسة الوطنية للنفط أن المشروع الذي يستمر قرابة 25 عاما تبلغ قدرته الإنتاجية تصل إلى حوالي 800 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا.

وأشارت المؤسسة إلى أن الاتفاقية ترفع إنتاج ليبيا من الغاز إلى 800 مليون قدم مكعب ما يساهم في تعويض النقص الحاد في الغاز من حقول بحر السلام، الوفاء، للإيفاء بمتطلبات السوق المحلي.

ولفتت المؤسسة إلى أن المشروع يتيح فرص استثمارات مهمة في قطاع الطاقة الليبي كما يسهم في خلق فرص العمل والتنمية المحلية وانتعاش القطاع الخاص بالإضافة إلى أن المشروع يلبي متطلبات المحطات الكهربائية ومجمع الحديد والصلب ومصانع الأسمنت وغيرها من احتياجات الغاز.

وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط أن المشروع هو أضخم مشروع رئيسي لشركة إيني في ليبيا منذ العام 2000 مما يشجع على جلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وعودة المستثمرين والشركاء الأجانب.