العامة للكهرباء: لا يوجد عجز في الطاقة الكهربائية والانقطاعات سببها الأمطار والرياح

العنوان-طرابلس

أكدت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الخميس، بأنه لا يوجد عجز في تلبية الطلب على الطاقة الكهربائية وأنه لا يوجد طرح أحمال مبرمج على الشبكة، لافتتا إلى أن الانقطاعات التي تحدث بين الحين والآخر ناتجة عن أعطال طارئة بسبب هطول الغيث النافع والرياح القوية.

وقالت الشركة أنه فور حدوث الانقطاعات تلجأ إلى فصل التيار الكهربائي المبرمج حتى يتمكن مهندسوها وفنيوها من البدء في أعمال الصيانة وإرجاع التيار الكهربائي للمواطنين في أسرع وقت ممكن.

كما أكدت الشركة العامة للكهرباء أن مكاتب الصيانة التابعة لها بكافة المناطق تعمل على مدار الـ24 ساعة مواصلة الليل بالنهار من أجل إعادة التيار الكهربائي واستقرار الشبكة الكهربائية.

وأدت الرياح القوية، اليوم الخميس، إلى سقوط عمود إنارة كبير بالقرب من جزيرة ““حي السلام” المدخل الشرقي لمدينة بنغازي، متسببًا في ضرر بسيط في إحدى السيارات.

وأكد قسم المرور والتراخيص بنغازي عدم وجود أي إصابات بشرية جراء سقوط العمود الكبير، مشيرًا إلى دوريات المرور توجهت إلى مكان سقوط العمود للمساعدة في تسيير حركة السير.

ودعت القسم سائقي المركبات بأخذ الحيطة والحذر واتخاذ مسارات بديلة عن مكان سقوط العمود.

وفي هذه الأثناء تضرب بنغازي- كغيرها من مناطق شمال ليبيا- رياح قوية تصل سرعتها إلى 70 كيلومتر في الساعة، وفق المركز الوطني للأرصاد الجوية.