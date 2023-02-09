انباء عن هزة أرضية بمدينة المرج

أبلغ مواطنون بمدينة المرج الليبية (شرقي ليبيا)، مساء اليوم الخميس عن شعورهم بهزة أرضية خفيفة، بحسب وسائل اعلام محلية .

وحتى اللحظة لايوجد أي أنباء رسمية أو تأكيد من قبل المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء عن حدوث هزة أرضية شرقي ليبيا .

وفي وقت سابق، نفى مدير الشؤون العلمية بالمركز الليبي للاستشعار عن بعد، الاربعاء مايتم تداوله حول ان ليبيا قد تكون مهددة بحدوث زلزال او تسونامي عقب الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا منذ أيام .

وفجر الإثنين، ضرب زلزال مناطق جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات على مقياس ريختر، مخلفا خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات في البلدين.​​​​​​​

وفي السياق، رصد المركز الوطني الإيطالي للجيوفيزياء و البراكين، الاربعاء هزة أرضية جديدة قبالة مالطا ( 120 كم جنوبًا ) على عمق 10 كم تحت قاع البحر بقوة 3.6 درجات على مقياس ريختر .