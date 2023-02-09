أوحيدة: التعديل الدستوري الـ13 يهيئ لانتخابات رئاسية وبرلمانية

قال عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة إن “البرلمان صوت على التعديل الدستوري الـ13، بعد الاطلاع على ما اتفق عليه المجلسان خلال تفاهمات لجنتي الحوار في القاهرة”.

وأضاف أوحيدة في تصريح صحفي، أن “التعديل تضمن نقاطا أصر عليها مجلس الدولة في وقت سابق، مشيرا إلى أن التعديل الـ13 يهيئ لانتخابات رئاسية وبرلمانية”.

وأوضح أوحيدة أن “أعضاء البرلمان توقعوا صدور قاعدة دستورية، لافتا إلى أن هناك موادَّ لم يُتوافق عليها بشكل كامل، إلا أن المرحلة الحالية تتطلب الإسراع في إنجاز التعديل”، على حد قوله.