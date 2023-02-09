رئيس نادي أهلي طرابلس يكرم «مساعد أغنيوة»

كرم نادي أهلي طرابلس، أسامة طليش مساعد رئيس جهاز دعم الاستقرار الشهير عبدالغني الككلي الشهير بـ«أغنيوة» رئيس هيئة أمن المرافق والمنشآت.

وبحسب بيان نادي أهلي طرابلس، عبر حسابه على “فيسبوك”، فإن رئيس الجمعية العمومية نصرالدين القاضي ورئيس مجلس الإدارة ساسي بوعون والمدير التنفيذي سالم صولة، كرم، مساعد أغنيوة ورئيس هيئة أمن المرافق والمنشآت أسامة طليش.

وأكد البيان، أن هذه الخطوة تأتي عرفاناً وتقديرًا لجهوده المبذولة في مجال عمله ودعمه اللامحدود للرياضة وللنادي الاهلي بصورة خاصة.

وقدم مسؤولو الزعيم، التهنئة خلال هذه الزيارة بمناسبة ترقية المشجع الأهلاوي أسامة طليش إلى رتبة عميد، وفقا لبيان نادي أهلي طرابلس.